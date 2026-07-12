Enfin l'Angleterre… Le destin offre une nouvelle chance à Messi, 21 ans plus tard

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 offrira à Lionel Messi le match qui manquait encore à son palmarès international : il affrontera l'équipe d'Angleterre pour la première fois sous le maillot de l'Argentine, lorsque les deux formations s'affronteront mercredi prochain à Atlanta, aux États-Unis.

Un classique mondial que seuls quelques rendez-vous majeurs ont façonné, à commencer par le quart de finale de 1986, lorsque Diego Armando Maradona avait propulsé l’Argentine vers la victoire (2-1) grâce à un doublé, dont le célèbre but de la main.

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Malgré l’ampleur de sa carrière, l’Angleterre est la seule grande sélection que Messi n’a jamais affrontée avec l’Albiceleste, que ce soit en match officiel, en amical ou même chez les jeunes. Cette demi-finale tant attendue lui offre donc enfin cette confrontation.

Plus de 40 000 lecteurs du siteargentin TyC Sports avaient d’ailleurs désigné, dans un sondage réalisé en 2024, l’Angleterre comme l’adversaire européen idéal pour un match amical face à l’Albiceleste ; la rencontre se concrétise finalement dans un cadre bien plus prestigieux : une demi-finale de Coupe du monde.

La dernière confrontation remonte à un match amical disputé le 12 novembre 2005 à Genève. Messi figurait déjà dans la délégation argentine, mais il avait assisté à la rencontre depuis les tribunes en raison d’une suspension suite à son expulsion lors de son premier match international contre la Hongrie.

Messi n’avait alors que 18 ans, Il a alors assisté à la victoire anglaise (3-2) après que l’Argentine ait mené 2-1 grâce à Hernán Crespo et Roberto Ayala, Wayne Rooney ayant égalisé temporairement pour les Trois Lions, avant que Michael Owen ne scelle le renversement en cinq minutes.