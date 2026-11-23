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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le PSV Eindhoven, demain mardi soir au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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L'attaquant brésilien Endrick ne figure pas dans la liste du Real Madrid. Le club merengue a annoncé ce lundi qu'il souffrait d'une blessure musculaire à l'adducteur de la jambe gauche, ce qui le privera de ce choc européen très attendu.

En revanche, la liste réserve une surprise avec la présence du Néerlandais Denzel Dumfries, malgré les doutes qui entouraient sa participation après son absence lors du dernier entraînement madrilène.

Le quotidien Marca avait indiqué ce matin : « Endrick et Dumfries ne sont pas apparus sur la pelouse aux côtés de leurs coéquipiers, si bien que leur participation au match est quasiment exclue ».

Le trio blessé Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio a également été écarté, comme lors des derniers matchs, faute d'être encore prêt.

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Voici la liste du Real Madrid :

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Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Défenseurs : Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

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Milieux : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Attaquants : Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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Le Real Madrid aborde la rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir remporté ses quatre premiers matchs de la phase de ligue. Avec 12 points, il occupe la deuxième place du classement, à égalité avec le Paris Saint-Germain, qui affiche lui aussi un sans-faute. Le club merengue a ainsi une nouvelle occasion de renforcer ses chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Le Real Madrid avait entamé son parcours européen par une victoire face à l'Inter Milan, avant de prendre le dessus sur la Roma, Leipzig et l'AEK Athènes, confirmant sa capacité à jouer pleinement le titre continental. Il cherchera à prolonger sa série de victoires face au club néerlandais.

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De son côté, le PSV Eindhoven aborde le match à la 24e place avec 4 points, après une victoire, un nul et deux défaites lors des quatre premières journées. Il devra obtenir un résultat positif face au Real Madrid pour améliorer sa position au classement et s'éloigner du risque de perdre toute chance de qualification.