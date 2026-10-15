Endrick : « Ce qu'ils font à Vinicius est de la folie, mais il reviendra »

Le jeune Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, a résumé le sentiment de ses coéquipiers dans le vestiaire au sujet de la suspension de quatre matches infligée à son compatriote Vinicius Junior par la commission de compétition de la Fédération espagnole de football.

L'annonce officielle de la sanction est tombée hier mercredi, quelques heures avant la rencontre entre le Real Madrid et la Roma en Ligue des champions, qui s'est achevée sur une victoire de la Maison Blanche (4-3) au terme d'une remontada folle au stade Olympique.

Cette sanction de la star brésilienne découle de son expulsion lors du dernier match de Liga face à Villarreal samedi dernier, pour avoir tiré les cheveux de Nathan Salibah, joueur du sous-marin jaune, au début de l'action qui s'était conclue par un but du Brésilien lui-même, finalement annulé.

Entré en jeu en seconde période face à la Roma et buteur, Endrick a déclaré après la rencontre : « Nous savions que la sanction devait être de deux matches, mais au fond de nous, nous savions qu'il n'en serait pas ainsi. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « Ce qu'ils font à Vinicius est une folie, et cela ne changera pas. Nous savions que ce serait ainsi, et qu'ils s'en prendraient à Vinicius. »

Et de poursuivre : « C'est un homme fort, qui se bat toujours contre tout, et quand il reviendra, il reviendra dans sa meilleure forme. »

Avant le match, José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est abstenu de commenter la sanction de Vinicius, mais il s'est interrogé sur le moment choisi pour l'annonce : « Pourquoi annoncer cela deux heures avant un match aussi important en Ligue des champions ? »







