Encore sans Fekir à Monaco, Depay doit rallumer le feu

Pour être plus efficace devant où il n'est pas impérial, l'OL a besoin de retrouver le Memphis qui avait fait son bonheur en fin de saison dernière.

Guingamp, stade de Roudourou, le 11 novembre dernier. Alors que l’OL mène 2-1, Memphis Depay clos les débats. Au coup franc à 30 mètres des buts bretons, l’attaquant catapulte une merveilleuse frappe sous la barre de Johnsson. Fantastique. Memphis Depay s’était alors arrangé pour que l’instant reste gravé dans les mémoires et il avait eu raison. Car trois mois et des poussières plus tard, l’international néerlandais n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets avec le maillot lyonnais.

Alors que le match face à Monaco revêt un enjeu de taille dans la lutte pour la deuxième place en championnat - et que Nabil Fekir, légèrement touché à une cuisse, manquera encore à l’appel - Memphis Depay est attendu au niveau qui était le sien lors de la deuxième partie de la saison dernière.

Pourtant, il est le meilleur créateur de Ligue 1

Il n’est pas dit que l’OL se présente dans son habituel 4-2-3-1, dimanche soir sur la pelouse du Stade Louis II, mais il serait presque surprenant de voir Bruno Genesio opter pour un autre schéma. D’autant qu’en face, Leonardo Jardin devrait habiller son équipe de la même manière. En l’absence de Nabil Fekir, victime d’une béquille à l’entraînement, l’entraîneur rhodanien devra donc de nouveau confier le rôle de numéro 10 à un autre. Et si Martin Terrier peut l’occuper, la place semble encore toute acquise à Memphis Depay malgré son mutisme en 2019. « C’est toujours problématique pour un attaquant de ne pas marquer, concédait Genesio en conférence de presse. « Ce qui est important pour lui c’est de sentir qu’il a la confiance du club, du groupe, du staff et de l’entraîneur ». Un message limpide qui devrait donc lui donner une nouvelle chance d’être le facteur X lyonnais.

Plus attendu que les autres en raison de son statut, Memphis Depay ne peut pas porter seul les maux offensifs de l’OL qui ne marque pas autant qu’il le devrait. « C’est important qu’on fasse tout pour l’aider, reprenait Bruno Genesio devant la presse. On sait que c’est un joueur avec beaucoup de talent et qu’à un moment donné ça tournera. L’important c’est de se créer des occasions et c’est son cas ». S’il se retrouve en situation de marquer sans réussite, l’ancien joueur de Manchester United subit aussi l’inefficacité de ses partenaires pour qui il crée beaucoup de situations. Depuis le début de la saison, il est d’ailleurs en tête des occasions créées en Ligue 1.

S’il pêche dans le dernier geste comme tous ses partenaires d’attaque, Memphis Depay n’en reste pas moins un élément central du collectif de Bruno Genesio. "En général le talent ne s’évapore pas, concluait le technicien. Quand il y a des périodes ou on est un peu moins en réussite il faut continuer à leur accorder beaucoup de confiance parce que les joueurs de talents sont ceux qui vous permettent de gagner les matches ». Alors qu’il pointait il y a peu à 6 points de Lille sur le podium du championnat, une victoire face à Monaco ramènerait l’OL à deux longueurs. Avant de jouer, trois jours plus tard, un quart de finale de Coupe de France face à Caen. En cette période, l’OL retrouverait donc bien volontiers le Memphis Depay d’il y a un an.