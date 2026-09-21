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imago-sport-1083555602.jpgANP
Bart DHanis
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Encore plus de maux de tête pour Anthony Correia : le FC Utrecht perd son match amical 0-4

Utrecht

Le FC Utrecht a disputé un match amical contre Almere City lundi après-midi au Sportpark Zoudenbalch. L’équipe d’Anthony Correia a lourdement chuté : 0-4.

L’information a été révélée en premier par l’Algemeen Dagblad, qui sait également quels noms figuraient sur le terrain pour le FC Utrecht lundi après-midi.

Les Domstedelingen ont débuté avec la nouvelle recrue Sergio Padt dans le but. La défense à cinq était composée, de gauche à droite, de Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo et Nordin Amrabat.

Au milieu de terrain, le FC Utrecht a évolué avec Ferdinand Pohl et Yoann Cathline. Devant, Correia avait fait de la place à Angel Alarcon, Adrian Blake et Sem van Duijn.

Selon l’AD, le FC Utrecht était mené 0-1 à la pause. En seconde période, Correia a fait entrer davantage de joueurs du Jong FC Utrecht et le score est monté à 0-4.

Le journaliste Marco Gerling était présent au match et a affirmé que Padt, Nwankwo et Offerhaus avaient livré un bon match.

Le FC Utrecht a connu un début de saison dramatique en VriendenLoterij Eredivisie. Le club occupe actuellement la quinzième place et compte 4 points en 7 matches. Dimanche, les hommes de Correia se sont inclinés 5-0 à De Kuip.

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