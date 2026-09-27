« Honnêtement, je ne pense pas être à ce niveau seulement depuis cette année pour gagner le Ballon d’Or, c’est le cas depuis plus longtemps », a déclaré Yamal au journal anglais, avant de poursuivre : « Tout le monde le sait et tout le monde sait que je suis un joueur qui fait la différence. Je pense que certains se disent : Lamine a 19 ans, il gagnera le Ballon d’Or un jour, alors autant le donner à quelqu’un d’autre. »

Interrogé sur la manière dont il comptait s’imposer face à la concurrence, l’ailier a ajouté : « Je dois simplement gagner, gagner et encore gagner, et il viendra un moment où il n’y aura plus de débat. Il y aura des gens qui adoreront ça, et d’autres qui diront : C’est vraiment un frimeur. Et c’est normal. »

Yamal et Kylian Mbappe (Real Madrid), en particulier, s’étaient de nouveau mis en avant ces dernières semaines avec une auto-promotion discutable. Une erreur, estimait récemment l’ancien patron du Ballon d’Or Pascal Ferré dans les colonnes du journal français Le Parisien : « Quand je dis qu’on peut perdre le Ballon d’Or sur le plan de la communication, cela veut dire qu’un joueur se retrouve sous les projecteurs de manière désagréable et donne aux votants l’impression qu’on les pousse vers une décision. Ce type d’agitation, que certaines personnes mettent en scène, peut finir par irriter les votants. Car à ce stade, la manipulation devient assez évidente. »

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Ballon d’Or : quels joueurs font partie des favoris ?

Sans citer les noms de Yamal ou de Mbappe, il a mis en garde contre les dangers d’une autopromotion forcée : « Les votants ne sont pas naïfs. Ils disposent à la fois de l’expérience et du discernement nécessaires pour juger et évaluer un joueur sans avoir à entendre dix ou quinze fois qu’il est le meilleur. »

Outre les deux stars offensives ainsi que le meilleur buteur du Bayern Harry Kane, d’autres protagonistes sont également très cotés. Parmi eux figurent le tenant du titre Ousmane Dembélé, du vainqueur de la Ligue des champions Paris Saint-Germain, ainsi que le meneur de jeu espagnol Rodri, qui a quitté Manchester City pour le FC Barcelone après ses prestations marquantes lors de la Coupe du monde.

La 70e cérémonie du Ballon d’Or est programmée pour le lundi 26 octobre et s’accompagne d’une nouveauté particulière. À l’occasion de ce jubilé, le prestigieux gala se tiendra pour la première fois non pas à Paris, mais à Londres. Les organisateurs ont annoncé le lieu de l’événement à la fin du mois de mai.