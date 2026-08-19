Ahmed Sayed Zizo a réduit l'écart pour Al Ahly, en déplacement face au FC Barcelone, en inscrivant le premier but des Rouges à la 51e minute, portant le score à 2-1 en faveur du club catalan.

Zizo n'est toutefois pas resté longtemps sur le terrain après son but, puisqu'il est sorti blessé quelques minutes plus tard, en compagnie de Karim Fouad, tandis que l'entraîneur marocain Hossein Amouta a fait entrer Mohamed Magdy Afsha et Karim El Debis.

La rencontre se dispute ce mercredi soir au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 61e édition du Trophée Joan Gamper, tournoi amical organisé chaque année par le Barça avant le début de la nouvelle saison.

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Hamza Abdelkarim avait ouvert le score pour le Barça à la 30e minute, dans un duel particulier face à son ancien club Al Ahly, avant que Raphinha n'ajoute le deuxième but sur penalty, à la 45e minute, la première période se terminant sur l'avantage du club catalan (2-0).

L'international égyptien de 18 ans a refusé de célébrer après avoir marqué dans les cages d'Al Ahly, plaçant ses mains sous sa tête en signe d'excuse envers les supporters de la forteresse rouge.

La rencontre revêt une importance particulière pour Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club après son transfert définitif au FC Barcelone, lui qui l'avait rejoint en prêt lors de la seconde moitié de la saison dernière.

En juin 2026, le club catalan avait annoncé l'activation de l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt du jeune joueur, qui a signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu'à l'été 2029.

L'attaquant égyptien a fortement attiré l'attention durant la préparation, marquant un but lors de la victoire face au FC Bâle (5-2), et inscrivant un doublé lors du match nul face à Birmingham City (2-2).

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