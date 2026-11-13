Le Maroc a terminé la première mi-temps de son duel face à son hôte le Niger en menant sur le score de 3-1, lors de la rencontre disputée ce vendredi soir au stade Mohammed-V de Casablanca, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, après que les premières minutes ont été marquées par un but précoce de Yassir Zabiri, tandis qu'Achraf Hakimi a brillé en inscrivant un doublé.

Zabiri a ouvert le score pour le Maroc à la 4e minute, concrétisant le début offensif fort des maîtres des lieux et offrant à la sélection marocaine un avantage précoce, à la suite d'une passe décisive de son coéquipier Brahim Diaz, avant qu'Achraf Hakimi n'ajoute le deuxième but à la 27e minute, d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation, renforçant l'avance de l'équipe de l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

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Mais le Niger n'a pas renoncé, et Mohamed Abdel Rahman a réussi à réduire l'écart pour la sélection de son pays à la 41e minute, rendant les dernières minutes de la première mi-temps encore plus intenses.

Le temps additionnel a offert une occasion importante au Niger de revenir au score, après que Youssouf Ali Oumar a manqué un penalty à la 45e minute, avant que Hakimi ne punisse les visiteurs en inscrivant le troisième but du Maroc, à la troisième minute du temps additionnel, d'une frappe de loin sur coup franc, les maîtres des lieux terminant ainsi la première mi-temps en menant trois buts à un.

Zabiri, un talent qui a écrit l'histoire

Le but de Zabiri revêt une importance particulière, au vu du statut qu'occupe désormais le jeune attaquant dans le football marocain, après être devenu l'un des visages montants les plus en vue de sa génération, grâce à ses prestations remarquées lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée au Chili en 2025.

Zabiri a été l'un des principaux artisans de l'exploit historique réalisé par la sélection marocaine des jeunes, sacrée championne pour la première fois de son histoire, après avoir inscrit cinq buts durant le tournoi, dont un doublé en finale face à l'Argentine, qui s'est terminée par une victoire du Maroc deux buts à zéro.

L'attaquant marocain a partagé la tête du classement des buteurs du tournoi et a également reçu le Ballon d'argent en tant que deuxième meilleur joueur de la compétition, selon la Fédération internationale de football, après avoir joué un rôle central dans le sacre mondial de son pays.

Zabiri est passé par l'Académie Mohammed VI de football, avant d'entamer sa carrière professionnelle avec l'Union de Touarga, puis de rejoindre le Famalicão portugais, et de là le Stade Rennais français en février 2026.

Il a ensuite rejoint le Racing Santander espagnol sous forme de prêt, où il a continué à afficher un rendement offensif remarquable, en ce début d'expérience en championnat espagnol.

Le Maroc en quête d'un sans-faute

La sélection marocaine a abordé le match d'aujourd'hui avec pour objectif de décrocher sa troisième victoire consécutive dans les éliminatoires, après avoir battu le Gabon et le Lesotho sur le score de 2-0 lors des deux premières journées, totalisant ainsi 6 points et occupant la tête du groupe A avant d'affronter le Niger.

Quant à la sélection du Niger, elle a entamé son parcours par une victoire face au Lesotho deux buts à un, avant de s'incliner face au Gabon deux buts à zéro, abordant le duel face au Maroc avec 3 points à son actif.