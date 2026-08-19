En vidéo : violences au Camp Nou, la police catalane expulse des supporters d'Al Ahly

Les tribunes du stade « Spotify Camp Nou » ont été le théâtre, ce mercredi, d'altercations entre plusieurs supporters d'Al Ahly et des fans du Barça, ce qui a conduit les forces de l'ordre à intervenir pour évacuer les visiteurs du stade.

Le quotidien catalan « Sport » a rapporté que des dizaines de supporters égyptiens ont été expulsés des tribunes, en raison d'affrontements avec les fans blaugranas, précisant que la police régionale de Catalogne a dû intervenir, avant de raccompagner, en coopération avec des agents de sécurité privée, les supporters du géant rouge hors du Camp Nou.

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Le match entre le Barça et Al Ahly s'est terminé par la victoire du premier (2-1), lors de la 61e édition du Trophée Joan Gamper, le tournoi amical que le club catalan organise chaque année avant le début de la saison.

L'international égyptien Hamza Abdelkarim avait ouvert le score pour le Barcelone dans les filets de son ancien club, à la 30e minute, avant que Raphinha n'ajoute le deuxième but sur penalty, à la 45e minute.

À la 51e minute, Ahmed Sayed Zizo a réduit l'écart pour Al Ahly, sur une action en solitaire qu'il a conclue par une frappe puissante dans les buts blaugranas.

Anthony Gordon a manqué le troisième but des locaux, le gardien d'Al Ahly, Mohamed El Shenawy, ayant repoussé un penalty tiré par l'international anglais à la 90e+1.

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