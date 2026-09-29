La star du Real Madrid Vinicius Junior s'est retrouvée au cœur d'une nouvelle tempête de moqueries et de critiques, après avoir envoyé une frappe totalement ratée à l'entraînement qui a directement atterri dans le parking situé à côté du terrain.

La scène, qui a paru comique à certains, a de nouveau ouvert le dossier du déclin brutal et soudain du niveau de la vedette brésilienne, un déclin qui suscite désormais une inquiétude croissante dans les couloirs de Santiago Bernabeu.

Le moment de la saison : le ballon dans le parking

Ces derniers jours, des vidéos de Vinicius ont largement circulé sous le maillot de la sélection brésilienne, que ce soit lors des matchs, où il a échoué dans ses dribbles et vu son rendement offensif reculer, ou à l'entraînement, où d'autres images l'ont montré en train de gâcher des occasions faciles devant le but.

Mais le dernier incident a été le plus polémique. Lors d'une séance d'entraînement de la sélection, Vinicius a reçu une passe à la limite de la surface de réparation, avant de décocher une frappe puissante qui est passée largement au-dessus de la barre transversale, au point de retomber dans le parking jouxtant le terrain d'entraînement, alors qu'on a entendu le cri de l'une des personnes présentes sur place, que l'on pense être celle touchée par le ballon.













Des entraînements individuels sur ordre d'Ancelotti

Ce recul n'est pas passé inaperçu aux yeux du staff technique, et l'entraîneur Carlo Ancelotti, tout comme José Mourinho, reconnaît que le joueur brésilien ne traverse pas sa meilleure période, tant sur le plan technique que mental, selon le journal espagnol « Sport ».

Pour cette raison, Ancelotti a décidé de soumettre Vinicius à un programme d'entraînement individuel spécial, entièrement axé sur l'amélioration de ses qualités de finition et de sa gestion du ballon devant le but. Et la fameuse scène du parking s'est justement produite lors de l'une de ces séances particulières, venant accroître la pression qui pèse sur ses épaules.

Le plus gros contrat et la plus forte pression

Ces événements surviennent après l'une des décisions les plus importantes prises par le président Florentino Pérez, à savoir la prolongation du contrat de Vinicius Junior jusqu'en 2032, un contrat historique et colossal en vertu duquel il perçoit environ 24 millions d'euros par an, devenant ainsi le deuxième joueur le mieux payé de la formation madrilène derrière la star française Kylian Mbappé.

Et depuis la signature de ce contrat, la situation a basculé du tout au tout : le joueur qui terrorisait les défenses européennes par sa vitesse et ses qualités est entré dans une spirale de déclin soudain, et se retrouve sous une pression populaire et médiatique énorme, sans précédent.



