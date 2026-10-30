Fede Valverde, le capitaine du Real Madrid, a jeté le doute sur sa participation avec la Maison Blanche lors de la rencontre de dimanche prochain face au Racing Santander, après avoir lui-même reconnu qu'il ne s'était pas totalement remis de la blessure contractée lors du Clasico face au Barça.

La star uruguayenne reste toujours absente des entraînements collectifs de l'équipe au complexe sportif de Valdebebas, où elle poursuit son programme de soins spécifique, laissant la décision concernant sa participation au match en suspens jusqu'aux derniers instants.

Les caméras de la célèbre émission espagnole « El Chiringuito » ont saisi l'instant décisif, alors que Valverde s'était arrêté pour signer des autographes aux supporters avant de quitter le centre d'entraînement. Interrogé sur son état, il a répondu avec une franchise remarquable : « Je ne suis pas encore prêt à 100 %, j'essaie. »

Les déclarations de Valverde ont accentué le flou : lorsqu'on lui a demandé quel était le diagnostic médical et ce que lui avaient dit les médecins du club, il a refusé de dévoiler les détails, se contentant de répondre : « Je ne sais pas si je peux révéler cela, c'est à eux de le dire eux-mêmes », une allusion claire au fait que la blessure est encore en cours d'évaluation médicale minutieuse.

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Son bref échange n'a pas manqué d'une touche d'émotion, lorsqu'il a été interrogé sur sa relation avec José Mourinho. Il a répondu dans un sourire : « Très bonne, incroyable, j'en profite », une déclaration qui reflète le moral élevé du joueur malgré ses soucis physiques.

Cette déclaration place le staff technique du Real Madrid devant un véritable casse-tête, d'autant que l'équipe s'appuie largement sur Valverde au poste d'arrière droit lors des grands matchs, et que sa blessure coïncide avec un calendrier chargé de rencontres décisives.