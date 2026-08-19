Dans une scène exceptionnelle mêlant le prestige du football égyptien à l'ambiance du football espagnol, le FC Barcelone a présenté sa nouvelle recrue Rodri devant les supporters catalans massés au Camp Nou, en présence de membres du conseil d'administration du club égyptien Al Ahly, un geste qui reflète la profondeur des liens sportifs et humains entre les deux institutions.

Cela intervient en marge de la confrontation face à Al Ahly d'Égypte dans le cadre du Trophée Joan Gamper amical, au Camp Nou, ce mercredi, une rencontre marquée par la présence du jeune attaquant Hamza Abdel Karim, pour la première fois face à son ancien club, après son arrivée dans la formation catalane lors du dernier mercato hivernal.

La présentation officielle de Rodri s'est déroulée dans une atmosphère festive et imposante, le joueur revêtant le maillot du Barça sous les applaudissements du public catalan, tandis que les membres du conseil d'administration d'Al Ahly suivaient la cérémonie depuis les tribunes, prenant part à un moment historique réunissant l'un des plus grands clubs du monde et le club de la Forteresse Rouge.

La présence des dirigeants d'Al Ahly a conféré un caractère particulier à la cérémonie, ces derniers échangeant les félicitations avec les responsables du Barcelone et avec le joueur lui-même, dans le cadre du renforcement de la coopération et des visites mutuelles entre les deux clubs, ainsi que de l'échange d'expériences dans les domaines administratifs et techniques.

Cet événement constitue une étape marquante dans le parcours de Rodri, qui rejoint les rangs de la formation catalane pour contribuer au renforcement de l'entrejeu, au milieu de grands espoirs des supporters du Barcelone de le voir constituer un apport de qualité pour l'équipe au cours des prochaines saisons.

À l'issue de la cérémonie, les membres du conseil d'administration d'Al Ahly ont exprimé leur joie d'avoir participé à ce grand événement sportif, soulignant l'importance de telles rencontres pour renforcer l'image du football égyptien sur la scène internationale et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération sportive entre l'Égypte et l'Espagne.

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