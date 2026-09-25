En vidéo : une légende de l'Irak provoque l'Égypte et la Jordanie

La Fédération du Golfe travaille, au cours de la prochaine période, à élargir le cercle de participation aux tournois de la Coupe du Golfe, avec la présence de sélections extérieures aux fédérations du Golfe, comme l'Égypte, le Maroc, la Chine et la Jordanie.

Nashat Akram, ancienne vedette de la sélection d'Irak, a déclaré lors de sa présence dans l'émission Al Majlis, présentée par le journaliste Khaled Jassem sur les chaînes qatariennes Al Kass : « Au départ, il faut connaître la raison de l'élargissement du cercle de participation : l'objectif est-il commercial ou sportif ? »

Il a ajouté : « Les sélections proposées pour participer à la Coupe du Golfe, comme l'Égypte et la Jordanie, viendront pour obtenir de l'argent, et non pour en dépenser. »

Il a poursuivi : « Il faut faire preuve de réalisme et de logique. N'importe quelle sélection se concentrera sur l'argent, sans considérer l'augmentation de la valeur du tournoi sur le plan sportif. »

De son côté, l'ancien joueur koweïtien Jamal Mubarak a expliqué : « Je soutiens totalement l'ajout de sélections extérieures aux fédérations du Golfe, à condition qu'elles participent avec leur équipe première de base. »

L'analyste omanais Ahmed Al Rawas a quant à lui déclaré : « Je ne suis pas favorable à l'élargissement du cercle de participation, car nous avons la Coupe arabe des nations, qui a connu un succès exceptionnel ; la Coupe du Golfe, elle, a une spécificité différente. »

Saeed Al Owairan, légende de la sélection d'Arabie saoudite, a affirmé : « Élargir la participation créera une nouvelle coupe arabe. J'estime que 8 sélections sont un nombre suffisant pour la Coupe du Golfe. »