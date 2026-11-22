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L'Atalanta a imposé un match nul spectaculaire (4-4) à l'Inter Milan, son visiteur, dimanche soir, lors de la 12e journée de Serie A, au stade New Balance.

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Le score vierge n'a tenu que 16 minutes, avant que Francesco Pio Esposito n'ouvre le score pour l'Inter Milan.

Francesco Pio Esposito a récidivé à la 33e minute, d'une tête parfaitement placée, pour inscrire son deuxième but personnel et celui de l'Inter Milan.

L'Atalanta a rapidement réduit l'écart grâce à Eljif Elmas, auteur d'une frappe puissante à la 53e minute, et la première période s'est achevée sur l'avantage des Nerazzurri (2-1).

Dès l'entame de la seconde période, plus précisément à la 52e minute, Francesco Pio Esposito a signé un triplé en inscrivant son troisième but personnel, sur une passe de Marcus Thuram.

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L'Atalanta n'a pas abdiqué et a de nouveau réduit le score par l'intermédiaire de Charles De Ketelaere, d'une superbe tête à la 72e minute.

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Quatre minutes plus tard, l'Inter Milan a obtenu un penalty pour une main de Zappacosta, transformé par Petar Sučić, portant le score à 4-2 pour les Nerazzurri.

Charles De Ketelaere a décoché une frappe puissante à la 80e minute, inscrivant son deuxième but personnel, le troisième des locaux.

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L'Atalanta a ensuite obtenu un penalty, transformé par Franck Kessié à la 90e+2, pour arracher l'égalisation et parachever la révolte des locaux.

L'Inter Milan compte désormais 29 points et occupe la troisième place du classement de la Serie A, tandis que l'Atalanta totalise 15 points, au 12e rang.