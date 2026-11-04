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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : une action embarrassante offre l'avantage à City face à Leipzig

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Ligue des Champions
Allemagne
Angleterre

L'équipe anglaise a livré une prestation terne lors de la première mi-temps.

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Manchester City a terminé la première période en tête chez son hôte Leipzig (1-0), ce mercredi, au Red Bull Arena, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Le but de la formation anglaise est venu d'un tir ami, puisqu'il a été inscrit par le joueur de l'équipe allemande, Castello Lukeba, contre son camp à la 37e minute, à la suite d'un centre du joueur de City, Nico O'Reilly.

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Les visiteurs n'ont pas livré la prestation attendue lors de la première mi-temps, puisqu'ils ont dominé la possession à hauteur de 66 %, contre 34 % pour Leipzig, mais ils n'ont cadré qu'un seul tir sur un total de 4 frappes.

En revanche, Leipzig a affiché une bonne prestation dans la première partie de la période, et a tenté 6 frappes, dont 2 cadrées, tout en faisant jeu égal avec City pour le nombre de touches de balle dans la surface de réparation adverse (8 pour chacun).

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