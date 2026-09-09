Dans une soirée européenne où le Paris Saint-Germain a confirmé qu'il ne plaisantait pas dans sa quête du titre continental, les hommes de la capitale française ont transformé leur stade en une scène de démonstration footballistique, écrasant leur hôte du Slovan Bratislava sur le score de six buts à un, dans un match à sens unique où les Parisiens n'ont laissé planer aucun doute sur l'immense écart technique entre les deux équipes.

La confrontation, qui semblait pliée sur le papier, s'est muée sur le terrain en un festival offensif signé du duo étincelant Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Le premier s'est chargé de mener la première période avec un doublé et une passe décisive, avant que le second ne prenne le relais pour achever les visiteurs par un triplé historique en seconde période, permettant à Paris d'envoyer un message fort à tous ses concurrents du Vieux Continent.

Première période : Dembélé étincelle et Torres confirme la domination

Paris a entamé la rencontre avec une puissance offensive écrasante, imposant une mainmise totale sur le jeu dès les premiers instants. Le premier but est venu à la 16e minute par l'intermédiaire de la star Ousmane Dembélé, qui a exploité un ballon repoussé sur un corner et l'a frappé avec brio de son pied gauche, à l'intérieur de la surface, dans la lucarne inférieure droite.

Cela est survenu avant que le même joueur ne revienne doubler la mise à la 22e minute d'une tête soignée à très courte distance, logée dans la lucarne gauche, confirmant son statut d'homme incontesté de la première période. À la 30e minute, l'Espagnol Ferran Torres a clôturé le festival de buts d'une frappe de près à l'intérieur de la surface, à la suite d'un centre soigné de Dembélé lui-même.

Malgré ces trois buts, le score aurait pu être bien plus lourd, les joueurs parisiens ayant gâché une série d'occasions franches, notamment de puissantes frappes d'Achraf Hakimi, Désiré Doué et Senny Mayulu, en plus de tentatives dangereuses de Dembélé et Torres, repoussées avec brio par le gardien Dominik Takáč ou passées tout près du poteau. Une frappe de Nuno Mendes a également heurté le poteau droit.

En face, le Slovan Bratislava est apparu par intermittence, timidement, à travers des tentatives de Souleymane Camara et Tigran Barseghyan, mais celles-ci n'ont pas constitué de réel danger pour la cage de Matvei Safonov, à l'exception de quelques frappes traitées avec facilité. L'équipe a été contrainte de procéder à un changement forcé précoce, avec la sortie sur blessure de Kenan Bayrić et l'entrée de Semko Camara, dans une période où le Paris Saint-Germain a confirmé sa disposition à plier la rencontre rapidement.

Une seconde période offensive : Torres signe le triplé

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa démonstration offensive puissante en seconde période, ne laissant pas à son hôte le temps de reprendre son souffle, pour sceller la confrontation sur un score de cinq buts à un, dans une soirée où l'Espagnol Ferran Torres a brillé et où les Parisiens ont donné une leçon de football en matière de domination et d'efficacité offensive.

Le départ a été fulgurant : Ferran Torres a ouvert le score de la seconde période à la 46e minute d'une frappe canon du pied droit depuis l'extérieur de la surface, logée dans la lucarne inférieure droite, après une passe de Magnes Akliouche.

L'attaquant espagnol est revenu confirmer sa réussite à la 56e minute en inscrivant son troisième but dans le match et son deuxième dans cette période, à l'intérieur de la surface, à la suite d'un centre soigné d'Ousmane Dembélé sur un corner. Une minute seulement plus tard, le Slovan a réussi à réduire l'écart lorsque Souleymane Camara a marqué le but de l'honneur (57e) d'une frappe puissante dans la lucarne supérieure droite.

Malgré les nombreux changements opérés par les deux entraîneurs pour dynamiser leurs rangs, Paris ayant lancé Lucas Digne, Mika Godts, Senny Mayulu, Lucas Hernández et Beraldo, tandis que le Slovan faisait appel à Alen Mustafić, Nino Marcelli, Artur Gajdoš et Alexi Marroš, la domination est restée totalement parisienne, et la période a vu de nombreuses tentatives repoussées avec brio par le gardien Dominik Takáč.

Le Slovan Bratislava ne s'est manifesté offensivement qu'à intervalles espacés, à travers de timides tentatives de Souleymane Camara, dont l'une s'est soldée par un but et une autre est passée au-dessus de la barre transversale, tandis que la nervosité a dominé la prestation de l'équipe, dont le joueur César Blackman a écopé d'un carton jaune après un tacle violent. La seconde période s'est achevée sur une supériorité écrasante du Paris Saint-Germain, qui a confirmé sa suprématie et envoyé un message très ferme à ses concurrents européens.

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Et avant que le match ne rende son dernier souffle, le Paris Saint-Germain a refusé de quitter le terrain sans y apposer son sixième sceau. C'est Fabián Ruiz qui, à la 88e minute, a tiré le coup de grâce, après avoir reçu le ballon avec assurance à l'intérieur de la surface et l'avoir logé avec brio au fond des filets, inscrivant un but qui a confirmé la déroute totale et clôturant ainsi le festival de buts sur un score de six buts à un seul.