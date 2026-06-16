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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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En vidéo : un record historique en France… Mbappé dépasse Messi et se rapproche du plus grand exploit

Kylian Mbappé
L. Messi
France vs Sénégal
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Coupe du monde
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É.-U.

Mbappé va-t-il battre le record de la légende allemande ?

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, a dépassé le record de la légende Lionel Messi, capitaine de l'Argentine, en Coupe du monde, après avoir marqué deux buts contre le Sénégal lors du match d'ouverture de l'édition actuelle du tournoi.

À la 66^e minute de la rencontre disputée au stade MetLife, l’attaquant du Real Madrid a repris d’une frappe puissante une passe décisive de son coéquipier Michael Olise, qu’il a immédiatement expédiée au fond des filets d’Édouard Mendy, offrant ainsi l’avantage aux Bleus.

Il a ensuite inscrit un deuxième but dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, d’une frappe fulgurante depuis l’extérieur de la surface de réparation, scellant ainsi la victoire de son équipe sur le score de 3-1.

Avec ce 14e but en Coupe du monde – déjà sa troisième participation –, Mbappé dépasse la légende brésilienne Pelé (12 buts) et son homologue argentin Lionel Messi (13 buts), lequel s’apprête à disputer sa sixième édition, et rejoint l’Allemand Gerd Müller.

La « Pulga » pourrait toutefois rejoindre Mbappé s’il trouve le chemin des filets mercredi matin face à l’Algérie, toujours dans le groupe J.

Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde pour la France, devançant Just Fontaine (13 buts), selon les données « Opta ».

Il lui manque encore deux réalisations pour rejoindre l’Allemand Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, et trois pour s’emparer seul de ce record exceptionnel.

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