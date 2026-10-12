Le coup de sifflet final du derby de la côte sud, remporté par Southampton sur le plus petit des scores, n'a pas marqué la fin des hostilités : il a au contraire servi d'étincelle à une véritable explosion de violence à l'extérieur des murs de St Mary's. Chaos généralisé, barrières fracassées, affrontements violents et intervention massive des forces anti-émeute et de la police montée, dans un spectacle rappelant les heures les plus sombres du hooliganisme anglais.

Les débordements ont éclaté à l'issue de la rencontre entre les rivaux de toujours, Southampton et Portsmouth, remportée 1-0 par les locaux, lorsque des groupes de supporters des deux équipes ont tenté d'en venir directement aux mains après des échanges d'insultes et de chants hostiles.

La police du Hampshire a confirmé, selon « The Sun », que des supporters avaient vandalisé et arraché les barrières de séparation afin de parvenir jusqu'au camp adverse, avant que les forces de l'ordre et les stadiers ne réussissent à empêcher l'affrontement direct et à reprendre le contrôle de la situation.

Ces événements ont nécessité une opération de sécurité de grande ampleur, à laquelle ont participé les unités anti-émeute et les policiers à cheval pour disperser les foules en colère massées aux abords du stade.

Un policier blessé et quatre interpellations

Ce chaos a fait un blessé léger dans les rangs de la police, un officier ayant reçu les soins nécessaires, tandis que quatre personnes ont été arrêtées.

Dans son communiqué, la police a précisé que ces interpellations se répartissaient comme suit :

Avant le match : arrestation de deux jeunes hommes, l'un âgé de 20 ans et originaire de Southampton, l'autre de 18 ans et originaire de Ringwood, soupçonnés d'être en possession de fumigènes interdits.

Après le match : arrestation d'un homme de 38 ans originaire de Southampton, soupçonné d'avoir entravé la circulation sur la voie rapide lors du départ des bus des supporters de Portsmouth.

En dehors du périmètre du match : arrestation d'un quatrième homme lors d'une patrouille de police dans le parc de Hoglands, soupçonné d'être en possession de boissons volées, ainsi que l'interpellation d'un homme de 50 ans trouvé en possession d'un objet en métal, arrêté pour soupçon de vol à l'étalage et de détention d'une arme offensive dans un lieu public.





Les explications de la police

De son côté, le chef adjoint de la police et responsable des opérations de sécurité, Simon Dodds, a tenté de relativiser la gravité des faits, qualifiant le dispositif de « grande réussite » malgré quelques problèmes.

« Nous avons vu près de 30 000 supporters arriver au match et en repartir en toute sécurité. Malheureusement, une minorité de supporters a tenté de saisir l'occasion pour semer le désordre, mais nos équipes sur le terrain, appuyées par les responsables du club, ont su agir avec fermeté et maîtriser la situation », a déclaré Dodds.

Et d'ajouter : « Je tiens à saluer le professionnalisme de nos officiers et de nos personnels, qui ont travaillé main dans la main avec les deux clubs pour faire de cette rencontre un nouveau match sûr pour tous. Malheureusement, les agissements de ce petit groupe ont retardé le départ des bus de l'équipe visiteuse, mais je me réjouis qu'aucune blessure grave n'ait été à déplorer. »

Une enquête élargie avec recours aux drones

Un porte-parole de la police du Hampshire a confirmé que les investigations étaient toujours en cours et que les enquêteurs examineraient l'ensemble des enregistrements afin d'identifier tous les individus impliqués.

« Les enquêteurs vont désormais passer en revue toutes les images disponibles, y compris celles des caméras-piétons portées par les policiers, les vidéos filmées par les équipes de collecte de preuves, les caméras de surveillance et les drones », a indiqué le porte-parole.

Il a par ailleurs souligné que les tensions avaient également atteint leur paroxysme à l'intérieur du stade à la 53e minute de cette rencontre qualifiée de « chaotique », avant que le désordre ne se déplace de la pelouse vers l'extérieur de l'enceinte après le coup de sifflet final.







