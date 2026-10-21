Dans un moment d'humanité rare, loin du vacarme des buts et des records, la star anglaise Harry Kane a vécu un choc émotionnel poignant quelques heures avant le duel décisif qui oppose le Bayern Munich à Arsenal en Ligue des champions.

L'attaquant âgé de 33 ans, qui a longtemps été un cauchemar pour la défense des Gunners et le favori le plus en vue pour remporter le prestigieux Ballon d'Or la semaine prochaine, n'a pas pu se contenir après avoir reçu un message auquel il ne s'attendait pas.

La chaîne « TNT Sports » a organisé une surprise spéciale pour Kane, qui a accepté la semaine dernière un nouveau contrat colossal avec le Bayern Munich, en contactant son ancien professeur de l'école de Chingford afin qu'il lui adresse un message vocal d'encouragement après son début de saison impressionnant.

D'une voix empreinte de fierté, M. Lydon a déclaré dans son message diffusé à l'antenne : « Bonjour Harry, c'est M. Lydon. Tout d'abord, au nom de tous les membres de l'école de Chingford, je tiens à exprimer notre immense fierté à ton égard. »

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Il a ajouté : « Ton palmarès en Premier League avec Tottenham, en Bundesliga avec le Bayern Munich et, bien sûr, avec l'Angleterre, que ce soit en termes de buts ou de sélections, est vraiment une magnifique réussite. »

Il a poursuivi : « Mais cela va au-delà de ça. Tu as représenté notre pays avec un leadership remarquable et, en tant que notre capitaine, tu as véritablement été un modèle inspirant pour des milliers de jeunes joueurs qui aspirent à suivre tes traces. Je te souhaite bonne chance pour le Ballon d'Or. Et souviens-toi, comme le dit la chanson, tu resteras toujours l'un des nôtres. »

Ces mots ont suffi à ramener le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions de longues années en arrière.

Après avoir retrouvé ses souvenirs, Kane a confié, ému : « Merci beaucoup. J'ai de merveilleux souvenirs de mes matches de football à l'école, quand je n'étais qu'un enfant à l'esprit libre, avide de marquer des buts et de jouer. Je ne crois même pas avoir songé à devenir footballeur professionnel à l'âge de onze ou douze ans. Ce n'était qu'un rêve. »

Il a ajouté : « Il est évident qu'avec l'âge, cela devient plus réaliste, et on commence à comprendre les sacrifices que cela implique. J'étais prêt à faire beaucoup de choses que les autres ne faisaient pas, et c'est en grande partie pour cela que je suis ici aujourd'hui. »

Kane, qui a fait trembler les filets à neuf reprises avec le Bayern cette saison, aborde le match contre Arsenal avec l'ambition d'étoffer sa récolte de buts, qui s'élève à 15 réalisations en 22 matches face aux Gunners.

Kane n'est pas le premier buteur prolifique à retrouver l'un de ses anciens professeurs après avoir atteint les sommets. Lors d'une rencontre célèbre qui a largement circulé, la légende d'Arsenal Ian Wright a retrouvé son professeur Sydney Pigden et lui a dit, stupéfait : « Je n'arrive pas à y croire. Quelqu'un disait que tu étais mort. »



