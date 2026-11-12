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L'Ivoirien Yan Diomandé, ailier du Real Madrid, a attiré tous les regards en dehors du rectangle vert après être apparu dans une vidéo devenue virale, dans laquelle il distribue des sommes d'argent à plusieurs supporters de la sélection de son pays, rassemblés derrière les barrières entourant le camp d'entraînement de l'équipe nationale pour suivre les joueurs, un geste qui a suscité une large réaction sur les réseaux sociaux.

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Cette initiative est survenue alors que le jeune joueur se trouvait en stage avec la sélection de Côte d'Ivoire, en préparation du match face à la Gambie. Les images publiées par le site « Le Média 100 Filtre » montrent Diomandé en interaction avec les supporters, distribuant des billets de francs CFA aux fans massés pour le voir.

Le geste du joueur du Real Madrid ne s'est pas limité à la distribution d'argent : dans une vidéo qui a circulé, l'un des supporters a indiqué que Diomandé lui avait offert un panier de fruits accompagné d'un billet de 10 000 francs CFA, soit l'équivalent d'environ 15 euros, confirmant qu'un certain nombre des personnes présentes avaient bénéficié de l'initiative du joueur.

Le geste de Diomandé a été largement salué par le public ivoirien, qui a vu dans cette scène une marque de reconnaissance du joueur envers le soutien de ses compatriotes, ainsi que sa volonté de partager une partie de sa réussite avec eux, d'autant que sa carrière a connu un tournant rapide en peu de temps, lui qui est passé du statut de joueur en devenir à celui de l'un des jeunes visages marquants du football européen.

Un éclat retentissant

Diomandé traverse une période de grande réussite, puisqu'il figure parmi les joueurs du Real Madrid qui ont offert à l'entraîneur José Mourinho un véritable bond qualitatif au cours des dernières semaines.

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Diomandé a su combler le vide laissé par son coéquipier Vinicius Junior, le plaçant même dans une position fort délicate avant son retour de suspension en Liga.

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Diomandé a imposé sa loi, notamment en matière de dribbles, surpassant tous les joueurs du Real Madrid cette saison, devenu le deuxième joueur le plus efficace au dribble en Liga avec 43 dribbles réussis. Seul Lamine Yamal le devance avec 57 dribbles, bien que le ratio du joueur du Real Madrid soit meilleur : il réussit un dribble toutes les 20 minutes, contre un dribble toutes les 23 minutes pour la star du Barça, ce qui ravive la lutte entre les deux pour le titre de meilleur dribbleur.

De Leganés et Leipzig au Real Madrid

Diomandé est âgé de 19 ans, né à Abidjan le 14 novembre 2006. Il a entamé son parcours vers le professionnalisme en passant par les États-Unis, avant de rejoindre l'Espagne et de s'engager avec Leganés en 2024, puis de vivre une expérience avec Leipzig en Allemagne lors de la saison 2025-2026, où il a attiré les regards par ses performances offensives.

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Son éclat en championnat allemand l'a conduit vers une étape majeure de sa carrière, après que le Real Madrid a annoncé, le 6 août 2026, sa signature en provenance de Leipzig, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2033, entamant ainsi une nouvelle aventure sous les couleurs du club madrilène.

Le joueur est devenu l'un des noms suivis par le public en Côte d'Ivoire, au vu de son ascension rapide au niveau des clubs comme de la sélection, après être passé du statut de jeune talent à celui de joueur dans les rangs de l'un des plus grands clubs du monde.

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Ce geste intervient avant le match tant attendu entre la Côte d'Ivoire et la Gambie, qui offre à Diomandé une nouvelle occasion de se montrer sous le maillot de la sélection de son pays, lui qui a cette fois attiré les projecteurs par une initiative en dehors du terrain, remettant en lumière son attachement au public de sa nation.