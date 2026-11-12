L'Ivoirien Yan Diomandé, ailier du Real Madrid, a attiré tous les regards en dehors du rectangle vert après être apparu dans une vidéo devenue virale, dans laquelle il distribue des sommes d'argent à plusieurs supporters de la sélection de son pays, rassemblés derrière les barrières entourant le camp d'entraînement de l'équipe nationale pour suivre les joueurs, un geste qui a suscité une large réaction sur les réseaux sociaux.
Cette initiative est survenue alors que le jeune joueur se trouvait en stage avec la sélection de Côte d'Ivoire, en préparation du match face à la Gambie. Les images publiées par le site « Le Média 100 Filtre » montrent Diomandé en interaction avec les supporters, distribuant des billets de francs CFA aux fans massés pour le voir.
Le geste du joueur du Real Madrid ne s'est pas limité à la distribution d'argent : dans une vidéo qui a circulé, l'un des supporters a indiqué que Diomandé lui avait offert un panier de fruits accompagné d'un billet de 10 000 francs CFA, soit l'équivalent d'environ 15 euros, confirmant qu'un certain nombre des personnes présentes avaient bénéficié de l'initiative du joueur.
Le geste de Diomandé a été largement salué par le public ivoirien, qui a vu dans cette scène une marque de reconnaissance du joueur envers le soutien de ses compatriotes, ainsi que sa volonté de partager une partie de sa réussite avec eux, d'autant que sa carrière a connu un tournant rapide en peu de temps, lui qui est passé du statut de joueur en devenir à celui de l'un des jeunes visages marquants du football européen.
Un éclat retentissant
Diomandé traverse une période de grande réussite, puisqu'il figure parmi les joueurs du Real Madrid qui ont offert à l'entraîneur José Mourinho un véritable bond qualitatif au cours des dernières semaines.
Diomandé a su combler le vide laissé par son coéquipier Vinicius Junior, le plaçant même dans une position fort délicate avant son retour de suspension en Liga.
Diomandé a imposé sa loi, notamment en matière de dribbles, surpassant tous les joueurs du Real Madrid cette saison, devenu le deuxième joueur le plus efficace au dribble en Liga avec 43 dribbles réussis. Seul Lamine Yamal le devance avec 57 dribbles, bien que le ratio du joueur du Real Madrid soit meilleur : il réussit un dribble toutes les 20 minutes, contre un dribble toutes les 23 minutes pour la star du Barça, ce qui ravive la lutte entre les deux pour le titre de meilleur dribbleur.
De Leganés et Leipzig au Real Madrid
Diomandé est âgé de 19 ans, né à Abidjan le 14 novembre 2006. Il a entamé son parcours vers le professionnalisme en passant par les États-Unis, avant de rejoindre l'Espagne et de s'engager avec Leganés en 2024, puis de vivre une expérience avec Leipzig en Allemagne lors de la saison 2025-2026, où il a attiré les regards par ses performances offensives.
Son éclat en championnat allemand l'a conduit vers une étape majeure de sa carrière, après que le Real Madrid a annoncé, le 6 août 2026, sa signature en provenance de Leipzig, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2033, entamant ainsi une nouvelle aventure sous les couleurs du club madrilène.
Le joueur est devenu l'un des noms suivis par le public en Côte d'Ivoire, au vu de son ascension rapide au niveau des clubs comme de la sélection, après être passé du statut de jeune talent à celui de joueur dans les rangs de l'un des plus grands clubs du monde.
Ce geste intervient avant le match tant attendu entre la Côte d'Ivoire et la Gambie, qui offre à Diomandé une nouvelle occasion de se montrer sous le maillot de la sélection de son pays, lui qui a cette fois attiré les projecteurs par une initiative en dehors du terrain, remettant en lumière son attachement au public de sa nation.
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Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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