L'hôtel où réside le Barça dans la capitale française, Paris, a été le théâtre, durant les premières heures de ce mardi matin, de tirs de feux d'artifice par un certain nombre de supporters du Paris Saint-Germain, dans une tentative de déranger les joueurs de l'équipe catalane et de les priver de repos avant la rencontre très attendue entre les deux formations.

Selon le journal espagnol « Sport », le Barça se déplace sur le terrain du Paris Saint-Germain ce mardi, dans une rencontre que Hansi Flick a qualifiée de « bon test pour connaître notre situation actuelle ».

Le Parc des Princes accueille l'une des affiches les plus relevées que l'on puisse voir dans le monde du football actuellement, et bien que la saison n'en soit qu'à ses débuts, les deux clubs, catalan et français, ont affiché les meilleurs niveaux et les meilleures impressions depuis son coup d'envoi.

Et bien que le Barça et le Paris Saint-Germain ne subissent pas de grandes pressions sur le plan du classement, et que par conséquent aucun résultat de la rencontre ne sera décisif, l'atmosphère entourant l'affiche revêt un caractère européen exceptionnel, qui ressemble davantage à l'ambiance des grandes rencontres disputées durant les mois de mars et avril lors des tours à élimination directe qu'à celle de la mi-octobre.

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Les supporters du Paris Saint-Germain, conscients de l'importance de la rencontre, ont commencé à jouer leur rôle pour tenter d'aider l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique.

Certains supporters français estiment que toute action, aussi minime soit-elle, peut contribuer à faire tomber l'équipe catalane, ce qui a poussé un certain nombre d'entre eux à se rendre durant les premières heures de ce matin à l'hôtel où réside le Barça, le Domaine de Reine Margot Paris, dans le but de déranger les joueurs du club blaugrana.

Le journaliste José Álvarez, correspondant de l'émission « El Chiringuito », a observé un certain nombre de supporters du Paris Saint-Germain après 1h15 du matin, en train de tirer des feux d'artifice afin d'empêcher la délégation du Barça de bénéficier d'un repos suffisant.

Cette pratique est habituelle dans la capitale française avant les matches importants de la Ligue des champions, dans le but d'intimider les adversaires et de les perturber avant les rencontres.

Les restrictions du couvre-feu imposé place de la République et dans le quartier des Halles, sur fond de troubles survenus ces derniers jours en raison des protestations des gilets jaunes contre les politiques du gouvernement d'Emmanuel Macron, n'ont pas concerné la zone où se trouve l'hôtel où réside le Barça. Cela a permis aux supporters du Paris Saint-Germain de mettre en œuvre une pratique qui se répand de plus en plus à travers l'Europe.

Dans tous les cas, il apparaît clairement que le Barça affrontera une atmosphère extrêmement hostile au Parc des Princes, ce qui augmentera la difficulté de la tâche de l'équipe dans une rencontre qui s'annonce puissante et complexe dès le départ.

L'équipe de Hansi Flick aspire à faire tomber le tenant du titre des deux dernières éditions de la Ligue des champions, afin d'envoyer un message fort et de prouver ses capacités, avant le Clásico très attendu à la fin de la semaine prochaine.