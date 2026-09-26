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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
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En vidéo : un but rare ramène Mancini en Arabie saoudite après deux ans

Oman vs Arabie saoudite
Oman
Arabie saoudite
Gulf Cup
H. Kadesh
R. Mancini
Oman
Arabie saoudite
Italie

Des souvenirs inoubliables pour l'entraîneur italien

Un but rare a ramené des souvenirs de Roberto Mancini, l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Italie, à la sélection d'Arabie saoudite, près de deux ans plus tard.

L'Arabie saoudite a affronté son homologue omanaise, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

À la 18e minute de jeu, Hassan Kadesh a inscrit le deuxième but de l'Arabie saoudite, après avoir dévié d'une tête vers le fond des filets un centre envoyé par Saleh Abou Al-Chamat sur un corner.

Il s'agit du troisième but que Kadesh marque avec l'Arabie saoudite, bien qu'il dispute son 22e match avec la sélection, et du premier dans le tournoi du Golfe.

Ce but est intervenu près de deux ans après les deux uniques buts du défenseur d'Al-Ittihad avec l'Arabie saoudite, lors de la victoire face à la Chine sur le score de 2-1, le 10 septembre 2024, en qualifications de la Coupe du monde 2026, sous la direction de Mancini.

Ce match avait été le meilleur du technicien italien avec la sélection saoudienne durant son passage, avant que les résultats ne se dégradent, qu'il ne soit limogé et que le Français Hervé Renard ne soit nommé à sa place.

Il convient de rappeler que Kadesh a réussi à retrouver sa place dans le onze de départ de l'Arabie saoudite durant le tournoi du Golfe, après avoir été cantonné au banc des remplaçants lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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