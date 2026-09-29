En vidéo : un attaquant saoudien inscrit son premier but avec la sélection à 33 ans

Abdullah Al-Salem, attaquant d'Al-Qadsiah, a écrit une page rare de l'histoire du football, après avoir inscrit son premier but international avec la sélection saoudienne à l'âge de 33 ans.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue irakien sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposées ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe.

Abdullah Al-Salem a ouvert le score pour la sélection saoudienne à la 54e minute de jeu, après avoir profité d'un ballon lâché par Ahmed Bassel, gardien de but de l'Irak, pour envoyer le ballon dans les filets vides.

Ce but était le premier d'Al-Salem avec la sélection saoudienne, alors qu'il est âgé de 33 ans, pour son quatrième match avec elle.

Al-Salem avait déjà écrit l'histoire en mars de l'année dernière, lorsque l'entraîneur français Hervé Renard l'avait convoqué pour rejoindre la sélection saoudienne pour la première fois de sa carrière, à l'âge de 32 ans.

Depuis, l'attaquant d'Al-Qadsiah avait joué comme remplaçant contre la Chine lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, puis face aux États-Unis et au Mexique lors de la Gold Cup 2025, avant de disputer son premier match comme titulaire contre l'Irak.

Il convient de rappeler que le joueur de 33 ans possède une grande carrière en Roshn Saudi League, où il a évolué pour de nombreux clubs, notamment Al-Nassr sous forme de prêt lors de la seconde moitié de la saison 2018-2019, ainsi qu'Al-Khaleej, Al-Ettifaq, Al-Feiha et enfin Al-Qadsiah.