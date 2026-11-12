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Personne n'a cru à ce qui s'est passé à Prague : un ballon haut, un contact étrange, puis un coup de sifflet qui a renversé le match. Une seule action a suffi pour offrir l'avantage à l'Espagne et plonger la sélection tchèque dans un nouvel embarras, lors de l'un des plus étranges penalties de l'année.

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Le joueur de la sélection tchèque Ambros s'est retrouvé impliqué dans l'un des penalties les plus stupides de cette année. Le Tchèque a contrôlé de la main un ballon aérien dans la surface de réparation, provoquant un penalty qui a offert l'avantage à l'Espagne.

Le ballon l'a heurté près du coude, et le milieu de terrain tchèque a profité de ce contact pour atténuer la force du ballon et l'écarter, un geste que personne n'a remarqué sur le terrain, mais que l'assistance vidéo à l'arbitrage a détecté.

Après avoir revu l'action sur l'écran, l'arbitre monténégrin Nikola Dabanović n'a pas hésité et a accordé le penalty, que Paína n'a pas manqué. Alex Paína s'est en effet présenté et l'a converti avec assurance, ouvrant le score pour l'Espagne sur penalty et enflammant les célébrations de la Roja dans la capitale tchèque.

La capitale Prague accueille un match de la Ligue des nations de l'UEFA, où s'affrontent les sélections tchèque et espagnole, jeudi soir, dans une rencontre qui paraît déséquilibrée sur le papier, mais qui renfermait tous les ingrédients du suspense et de la controverse.

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La sélection espagnole vit l'une de ses plus belles périodes ; la Roja a assuré sa qualification en quarts de finale après avoir conservé un bilan vierge de toute défaite sur les quatre matches disputés en phase de groupes, en remportant le score maximal et en cumulant 12 points.

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Et après son sacre historique à la Coupe du monde 2026, la sélection espagnole demeure la grande favorite pour remporter le titre de la Ligue des nations de l'UEFA en juin prochain, un titre qu'elle veut ajouter à son palmarès pour confirmer sa domination totale sur le football mondial.

En face, la sélection tchèque, déjà éliminée de la compétition, a encore deux matches à disputer dans le tournoi, bien qu'elle n'ait obtenu aucune victoire dans le troisième groupe du premier niveau. En raison de ses performances modestes, la sélection tchèque, dirigée par l'entraîneur Santi Denia, a perdu toute chance de se qualifier en quarts de finale, et court même le risque d'être reléguée au deuxième niveau, après avoir échoué à récolter le moindre point.

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L'action d'Ambros est venue résumer les souffrances de la Tchéquie dans ce tournoi. Au moment où la sélection tentait de résister au champion du monde, une main incompréhensible est venue ouvrir la porte à l'Espagne. Il ne s'agissait pas d'une main ordinaire, mais d'une tentative claire de contrôler le ballon avec le bras, comme si le joueur avait oublié qu'il jouait au football et non au basket-ball.

Et bien que l'action soit d'abord passée sans que personne n'y prête attention, l'assistance vidéo était à l'affût ; l'arbitre vidéo a convoqué l'arbitre principal pour revoir l'action, et dès qu'il l'a visionnée sur l'écran, il n'avait d'autre choix que d'accorder le penalty, car le contact était évident, et le bénéfice qui en a été tiré l'était tout autant.

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Paína n'avait pas besoin d'une invitation, il s'est présenté avec l'assurance des grands et a logé le ballon dans les filets, offrant à l'Espagne le but de l'avantage et portant un coup moral sévère à la sélection tchèque, qui rêvait d'obtenir un résultat positif devant son public.

Ce but reflète la personnalité de la sélection espagnole actuelle, une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer et qui sait exploiter les erreurs de ses adversaires, même lorsqu'il s'agit d'erreurs étranges comme celle commise par Ambros. La sélection qui a récolté 12 points en 4 matches et qui a été sacrée championne du monde il y a quelques mois ne pardonne à aucun adversaire la moindre bévue commise face à elle.

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Quant à la Tchéquie, ses souffrances s'accentuent de match en match. L'équipe qui n'a récolté aucun point jusqu'à présent se retrouve désormais menacée d'une relégation au deuxième niveau, ce qui constituerait un coup douloureux pour le football tchèque, qui espérait retrouver sa place parmi les grands.

Au final, l'action d'Ambros restera le sujet de toutes les conversations à propos de ce match. Une action étrange, un penalty encore plus étrange, et un but qui a offert l'avantage à l'Espagne et confirmé que le champion du monde n'a besoin que d'un seul contact, même s'il est de la main de l'adversaire, pour écrire un nouveau chapitre de sa domination.