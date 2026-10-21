L'international anglais Harry Kane a mis son équipe du Bayern Munich en tête face à son hôte Arsenal, ce mercredi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

À la 60e minute, Kane a obtenu un penalty, lorsqu'il a décoché une frappe stoppée de la main par le défenseur des visiteurs Jurriën Timber, alors qu'elle semblait prendre le chemin des filets.

À lire aussi

Cartons rouges et minutes en infériorité numérique : un écart considérable entre le Real Madrid et le Barça

Un ancien crack français : Mbappé n'a pas atteint le niveau de Messi et Cristiano, et le joueur du Barça est le meilleur à son poste

Kane a réussi à transformer le penalty en un deuxième but pour les locaux, à la 61e minute, en tirant dans la lucarne à droite du gardien d'Arsenal David Raya, portant le score à 2-1 en faveur du géant bavarois.

L'équipe anglaise avait ouvert la marque (1-0) à la 25e minute, par l'intermédiaire d'Eberechi Eze, qui a reçu une passe en profondeur sur le côté gauche de son coéquipier Martin Ødegaard, pour se présenter seul face au gardien Manuel Neuer et marquer dans sa cage.

Mais 10 minutes après le but d'Arsenal, le Bayern a réussi à égaliser, lorsque l'attaquant anglais Harry Kane a adressé une passe soignée au latéral canadien Alphonso Davies, reconverti en ailier lors du match du jour, qui a logé le ballon du pied droit dans les filets des visiteurs, à la 35e minute.

Le club bavarois abordait le match du jour avec 4 points à son compteur, après une victoire contre Bodø/Glimt en Norvège et un match nul face à son compatriote Viking, tandis qu'Arsenal avait récolté deux victoires lors des deux premières journées de la Ligue des champions, aux dépens de Naples en Italie et de Lille en France.



