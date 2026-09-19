L'Égyptien Mohamed Salah a explosé au niveau offensif avec son club de Trabzonspor, lors de la réception de Galatasaray, dans le choc de la septième journée du championnat de Turquie, samedi soir.

Le Pharaon égyptien n'a pas attendu longtemps : sur un contre à la 4e minute, Salah s'est élancé avec le ballon depuis le milieu de terrain, s'est retrouvé seul face au gardien Ugurcan Cakir, et a logé le ballon au fond des filets avec succès.

À la 39e minute, Mohamed Salah a délivré une passe décisive sur le deuxième but des locaux, signé Nuh Savio.

Mohamed Salah est revenu à la 44e minute pour inscrire son deuxième but personnel, le troisième de Trabzonspor, après une passe remarquable de Francolino, permettant à Trabzonspor de terminer la première période avec un avantage de 3-0.

Mohamed Salah en est arrivé à son sixième but en championnat de Turquie avec Trabzonspor, après avoir marqué un but face à Amedspor et à Genclerbirligi, et deux buts face à Istanbul Basaksehir.

Trabzonspor aspire à décrocher sa première victoire avec son nouvel entraîneur allemand Thomas Reis, tandis que Galatasaray cherche la victoire pour continuer à occuper seul la tête du championnat de Turquie.

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