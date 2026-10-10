En vidéo : Salah laisse son empreinte dans la victoire de Trabzon malgré « l'occasion étrange »

Trabzonspor a signé une précieuse victoire à l'extérieur, trois buts à zéro, face à Samsunspor, ce samedi, lors de la septième journée du championnat de Turquie de première division.

Le score vierge est resté d'actualité jusqu'à la 27e minute, lorsque Ernest Muçi a réussi à ouvrir le score pour les visiteurs.

Chibueze Nnaji a renforcé l'avance de Trabzonspor en inscrivant le deuxième but à la 38e minute.

La star égyptienne Mohamed Salah a bien failli faire trembler les filets, après avoir repris un ballon relâché par le gardien de Samsunspor, mais la frappe du Pharaon égyptien a heurté un joueur de Samsunspor et est passée au-dessus de la barre transversale.

Salah a laissé son empreinte durant la rencontre en délivrant la passe décisive sur le troisième but, inscrit par son coéquipier Francolino, à la 40e minute.

Deux minutes avant la fin de la première période, l'arbitre de la rencontre a brandi le carton rouge à l'encontre de Melih Kabasakal, joueur de Trabzonspor.

Trabzonspor a préservé son avance au cours de la seconde période, malgré son infériorité numérique, pour repartir avec une précieuse victoire du terrain de Samsunspor.

Trabzonspor porte ainsi son total à 13 points et occupe la troisième place, tandis que Samsunspor reste bloqué à 4 points, à la 16e position.