Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, et José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, ont dû répondre à des questions sur leur homologue adverse lors de la conférence de presse du Clasico prévu demain dimanche, lors de la dixième journée de Liga.

Invité à parler de Flick, le technicien portugais a répondu : « Je ne comprends pas pourquoi vous m'interrogez sur les adversaires. Que voulez-vous que je dise de Flick ? C'est un grand entraîneur et il fait un travail formidable. C'est tout, que voulez-vous que je dise ? Je ne peux rien dire d'autre. »





De l'autre côté, la conférence de Flick a débuté après celle de Mourinho, où il a reçu une question en retour, et sa réponse a été la suivante : « Pour ma part, j'ai pour lui le plus grand respect, et lorsque vous entraînez des équipes de ce niveau pendant de longues années et que vous réussissez en permanence, cela témoigne d'une grande qualité. Il l'a prouvé dans chaque club où il a travaillé. »

Il a ajouté : « Au niveau de la sélection allemande, lorsque j'étais l'adjoint de l'entraîneur Joachim Löw, je l'ai rencontré une fois à Madrid car nous étions allés lui rendre visite, et je peux dire que chaque joueur de la sélection qui a travaillé avec lui en a parlé avec un grand respect. Nous avions quelques joueurs là-bas. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Et Flick de conclure : « Je pense que c'est ainsi, c'est un confrère. C'est un confrère qui a beaucoup de succès. Un confrère formidable. »