Le FC Barcelone a creusé l'écart face à son hôte, Al Ahly, après que Raphinha a inscrit le deuxième but (2-0) du club catalan sur penalty, ce mercredi soir au stade « Spotify Camp Nou », lors du Trophée Joan Gamper.

Le but est intervenu à la 45e minute, après que l'arbitre a accordé un penalty en faveur de Raphinha, victime d'une faute. Le Brésilien s'est chargé de le transformer avec succès, plaçant le ballon à la droite du gardien international égyptien, Mostafa Choubir.

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C'est l'ancien joueur d'Al Ahly, Hamza Abdelkarim, qui avait ouvert le score pour le FC Barcelone à la 30e minute, sur une passe au ras du sol de l'arrière gauche Alejandro Balde.

Le joueur de 18 ans a refusé de célébrer après avoir marqué, plaçant ses mains sous sa tête en signe d'excuse envers les supporters du club égyptien.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club après son transfert définitif au FC Barcelone, où il avait été prêté lors de la seconde moitié de la saison dernière.

En juin 2026, le club catalan a annoncé la levée de l'option d'achat incluse dans le contrat de prêt du jeune joueur, qui a alors signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu'à l'été 2029.

L'attaquant égyptien a fortement attiré les regards durant la période de préparation, inscrivant un but lors de la victoire face au FC Bâle (5-2), ainsi qu'un doublé lors du match nul contre Birmingham City (2-2).

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