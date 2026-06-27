En vidéo, Nawaf Bouchel affirme : « L’élimination de la Coupe du monde n’est pas un échec ! »

Nawaf Bouchel, défenseur de l’équipe nationale saoudienne, refuse de parler d’échec pour les « Verts », malgré leur élimination prématurée de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens ont quitté la compétition dès la phase de groupes après un match nul et vierge face au Cap-Vert, samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

Dans des déclarations accordées au journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat » après la rencontre, Bouchel a déclaré : « C’est le destin. Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, voire plus, mais au final, c’était écrit. »

Il a ajouté : « Bien sûr, être éliminé n’est jamais une bonne chose, mais c’est le destin, et nous ferons tout pour nous rattraper la prochaine fois. »

Il a conclu : « Dans le football, il n’y a pas d’échec, seulement des victoires et des défaites. Nous avons tout donné, mais c’est le destin. Ce n’est pas un échec. Notre ambition dépasse la simple participation, toutefois c’est la volonté du destin, et nous ferons tout pour combler notre public lors de nos prochaines participations. »

Il convient de rappeler que l’équipe d’Arabie saoudite échoue pour la sixième fois consécutive à atteindre le deuxième tour de la Coupe du monde, son unique qualification remontant à sa première participation en 1994.



