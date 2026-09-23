En vidéo : Nachaat Akram : l'Arabie saoudite ne méritait pas de battre le Koweït

Nashat Akram, légende de l'équipe nationale d'Irak, a mis en doute la légitimité de la victoire de la sélection saoudienne face à son homologue koweïtienne lors de la journée inaugurale de la Coupe du Golfe arabe, la « Coupe du Golfe 27 ».

La sélection saoudienne a arraché une précieuse victoire un but à zéro contre son hôte koweïtien lors d'un match disputé mercredi soir au stade « Al-Inma » à Djeddah, dans le cadre de la première journée du groupe 1.

Le but de la rencontre est venu d'une action malheureuse, après que Youssef Al-Haqqan, défenseur du Koweït, a dévié de la tête le centre de Houmam Al-Hammami dans les filets des siens par erreur à la 73e minute.

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Akram a déclaré, sur la chaîne qatarie « Al-Kass », à l'issue du match : « La sélection koweïtienne a livré un match compétitif, elle a été agressive et organisée, notamment sur le plan offensif, tandis que la sélection saoudienne n'a pas représenté un réel danger dans la surface de réparation. »

Il a ajouté : « Sans l'erreur défensive à l'origine de l'unique but, la sélection saoudienne n'aurait pas marqué, même si le match était rejoué deux ou trois fois. »

Akram a poursuivi : « La sélection saoudienne fait partie des équipes agréables à voir jouer, mais elle est incapable de créer une occasion de but ou de se rapprocher de la cage. »

Il a conclu ses propos à ce sujet en disant : « Ce match était plus relevé que la première rencontre du groupe (Irak et Oman), mais j'estime que le match nul aurait été le résultat le plus juste. »

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