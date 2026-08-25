En vidéo : Mourinho menace un journaliste devant tout le monde : « Je te poursuivrai »

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a apporté une touche d'humour à la conférence de presse précédant la rencontre face à la Real Sociedad, prévue demain mercredi en soirée au stade « Santiago Bernabeu », dans le cadre du match reporté de la première journée du Championnat d'Espagne.

Mourinho avait évoqué durant la conférence son contact avec l'un des journalistes, avant de revenir de nouveau sur le sujet, sous les rires de l'assistance.

Mourinho a déclaré, en s'adressant à un journaliste de la radio « COPE » : « Tu as beaucoup de sources, et tu dis de bonnes choses, mais si tu parles de moi en mal, fais bien attention ; je te poursuivrai ».

Les propos de l'entraîneur portugais sont intervenus dans une ambiance empreinte de bonne humeur, avant la rencontre tant attendue face à la Real Sociedad, au cours de laquelle le Real Madrid cherche à poursuivre son début en trombe en Championnat d'Espagne et à décrocher une nouvelle victoire devant ses supporters.

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La rencontre revêt une grande importance pour le club merengue, qui cherche à décrocher sa deuxième victoire consécutive après le succès difficile face à l'Espanyol sur le score de 2-1 lors de la journée inaugurale, et à poursuivre son début en trombe sous la houlette de Mourinho.

Le Real Madrid espère profiter de l'avantage du terrain et du public pour récolter trois nouveaux points et renforcer sa position au classement, dans le contexte d'une concurrence précoce avec le Barça, qui a entamé son parcours par une large victoire face à Elche sur le score de 5-0.

La rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad avait été reportée de la première journée, en raison de la participation de plusieurs joueurs du club merengue aux dernières phases de la Coupe du monde 2026, avant qu'une nouvelle date ne soit fixée pour le match.