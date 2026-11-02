En vidéo : Mourinho insulte l'arbitre du match Real Madrid - Racing

L'entraîneur du Real Madrid, le Portugais José Mourinho, a adressé de vives critiques aux joueurs du Racing Santander en raison de leurs protestations répétées à l'encontre des décisions de l'arbitre lors de la confrontation face au club madrilène, exprimant son profond mécontentement vis-à-vis de la pression qu'ils ont exercée sur l'arbitre de la rencontre.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la confrontation entre le Racing Santander et le Real Madrid a connu, comme à son habitude dans ce genre de matchs, quelques polémiques arbitrales, après que l'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty non valable en faveur de Kylian Mbappé, à peine 10 minutes après le coup d'envoi.

Cette décision a provoqué la colère des supporters du Racing Santander, qui ont exercé une forte pression sur l'arbitre depuis les tribunes, tandis que les joueurs de l'équipe hôte ont exagéré leurs protestations, ce qui a attiré l'attention de Mourinho.

Les caméras de la chaîne « DAZN » ont capté Mourinho en train de parler avec Chendo (le délégué de l'équipe première du club madrilène), exprimant sa frustration face à l'acharnement des joueurs du Racing Santander à contester les décisions de l'arbitre. Il a déclaré : « Ils continuent de parler à ce satané arbitre, c'est incroyable. »

L'entraîneur portugais ne s'est pas arrêté là, ajoutant : « Parlez au quatrième arbitre, mais pas comme ça. Je n'avais jamais vu une telle pression auparavant, je n'avais jamais rien vu de pareil », en référence à l'ampleur des pressions subies par le corps arbitral.