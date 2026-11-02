En vidéo : Mourinho insulte l'arbitre du match entre le Real Madrid et le Racing

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a adressé de vives critiques aux joueurs du Racing Santander en raison de leurs protestations répétées contre les décisions de l'arbitre lors de l'affrontement avec le club merengue, exprimant son profond mécontentement face à la pression qu'ils ont exercée sur l'arbitre du match.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », l'affrontement entre le Racing Santander et le Real Madrid a connu, comme à l'accoutumée dans ce genre de rencontres, quelques polémiques arbitrales, après que l'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty non valable en faveur de Kylian Mbappé, à peine 10 minutes après le coup d'envoi.

Cette décision a provoqué la colère des supporters du Racing Santander, qui ont exercé une forte pression sur l'arbitre depuis les tribunes, tandis que les joueurs de l'équipe hôte ont exagéré leurs protestations, ce qui a attiré l'attention de Mourinho.

Les caméras du réseau « DAZN » ont capté Mourinho en train de parler avec Chendo (délégué de l'équipe première du club merengue), exprimant sa frustration face à la persistance des joueurs du Racing Santander à contester les décisions de l'arbitre, déclarant : « Ils sont encore en train de parler à ce maudit arbitre, c'est incroyable. »

L'entraîneur portugais ne s'est pas arrêté là, ajoutant : « Parle au quatrième arbitre, mais pas comme ça… Je n'avais jamais vu une telle pression auparavant, je n'avais jamais rien vu de pareil », en référence à l'ampleur des pressions subies par le corps arbitral.