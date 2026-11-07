En vidéo : Mohammed Al-Sahlawi : Ramos était le seul capable de m'arrêter !

Mohammed Al-Sahlawi, légende du football saoudien, a estimé que l'Espagnol Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid, était le seul capable de l'arrêter durant sa carrière de footballeur.

Le compte de l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 » a publié une vidéo dans laquelle Al-Sahlawi était interrogé sur les joueurs capables de l'arrêter, en lui demandant de prendre la parole dès qu'il entendrait le nom de celui qui pouvait le faire.

Plusieurs noms actuels ont défilé, à l'image d'Abdulelah Al-Amri, du Brésilien Roger Ibañez, du Français Mohamed Simakan, du Sénégalais Kalidou Koulibaly et d'Ali Al-Bulaihi.

Ont également été cités certains joueurs du passé, comme Omar Hawsawi, Reda Tukar, Hamad Al-Montashari et Saleh Al-Naeemah, sans qu'Al-Sahlawi n'en choisisse aucun.

Dès l'évocation du nom de la légende du Real Madrid, Al-Sahlawi a déclaré : « Je m'attends à Ramos. »

Al-Sahlawi a joué au football pendant près de 18 ans, depuis ses débuts au club d'Al-Qadisiyah, avant de passer par Al-Fateh, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Taawoun, Muaither, Al-Hazm et Al-Safa.

Al-Sahlawi a également été l'une des vedettes de la sélection saoudienne pendant près de 8 ans, depuis sa première convocation en 2010 jusqu'à la fin de son parcours international après la Coupe du monde 2018 en Russie.