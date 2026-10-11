En vidéo : Messi célèbre à sa manière après sa retraite internationale

Lionel Messi a poursuivi sa belle série avec l'Inter Miami, en inscrivant un doublé lors de la large victoire face à D.C. United sur le score de 4-0, dans la rencontre disputée au Stade NU.

Cela intervient seulement quatre jours après les adieux émouvants de Messi à la sélection argentine, tandis que Luis Suárez a lui aussi signé un doublé dans la victoire de l'Inter Miami.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Messi a porté son total à 23 buts cette saison en Major League Soccer, continuant ainsi de renforcer sa place en tête du classement des buteurs, tandis que Suárez a joué un rôle de premier plan dans le dénouement précoce de la rencontre, après avoir inscrit ses deux buts durant la première mi-temps.

Après la cérémonie d'adieu grandiose organisée pour Messi avec la sélection argentine le 6 octobre à Buenos Aires, lors du match amical face au Bénin, la star argentine a retrouvé le onze de départ qui a affronté D.C. United, dans le cadre de la trêve internationale s'étendant sur trois semaines.

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Durant la trêve internationale, Messi a pu participer à tous les matchs de l'Inter Miami, et ne s'est rendu en Argentine que pour disputer la rencontre historique de mardi dernier, lors de laquelle il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, avant de poursuivre sa belle forme avec son club américain.

En comptant sa dernière apparition internationale, Messi a marqué lors de cinq matchs consécutifs, après avoir fait trembler les filets en début de seconde période face à D.C. United, en profitant d'une passe décisive de Suárez dans la surface de réparation.

À la 60e minute, Messi a parachevé sa soirée magique d'un but somptueux, après s'être lancé dans un dribble exceptionnel au cours duquel il a éliminé trois défenseurs, avant de pénétrer dans la surface de réparation et d'enrouler une frappe puissante venue se loger dans les filets, sous la joie immense des supporters du Stade NU.

Messi a célébré ce but au milieu de ses coéquipiers, parmi lesquels Luis Suárez, auteur de ses deux buts durant la première mi-temps en profitant de deux passes décisives délivrées par Germán Bertolami.

L'Inter Miami occupe la deuxième place du classement de la Conférence Est avec 49 points, derrière Nashville qui a entamé cette journée avec 60 points à son actif.



