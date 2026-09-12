En vidéo : Mbappé et Carreras se jouent du Rayo Vallecano en 3 minutes

Le Real Madrid a terminé la première mi-temps en menant face au Rayo Vallecano sur le score de (3-0), ce samedi, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée du Championnat d'Espagne.

Kylian Mbappé a ouvert le score pour la Maison-Blanche sur un penalty, à la 14e minute, avant qu'Álvaro Carreras n'ajoute le deuxième but, à la 17e minute.

Le but de Mbappé est venu d'un penalty obtenu par Carreras, tandis que le latéral espagnol a inscrit son but après un échange de balle avec l'international français.

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Et à la 35e minute, Jude Bellingham a complété le triplé de la première mi-temps, après un centre de Vinícius Júnior.

Le Real Madrid a abordé le match en occupant la quatrième place, avec 9 points en 4 matchs, après avoir signé 3 victoires pour une défaite, tandis que le Rayo Vallecano compte 4 points, à la quatorzième place.

La Maison-Blanche dispute ce match après sa victoire contre l'Inter Milan (2-1), mardi dernier, lors de la première journée de la Ligue des champions.

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