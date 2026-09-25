En vidéo : Mazraoui ouvre le score pour le Maroc dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations

Le Maroc a pris l'avantage face au Gabon sur le score d'un but à zéro, ce vendredi soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la première journée du groupe 1 des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Noussair Mazraoui a inscrit le but donnant l'avantage au Maroc à la 36e minute, après s'être élancé balle au pied vers l'avant et avoir déclenché une frappe à ras de terre en dehors de la surface de réparation, que le gardien des visiteurs n'a pas su maîtriser, sa main effleurant le ballon avant que celui-ci ne finisse au fond des filets.

Les éliminatoires réunissent 48 sélections réparties en 12 groupes, les équipes classées première et deuxième de 9 groupes se qualifiant pour la phase finale, tandis qu'une seule sélection se qualifie dans les groupes des trois pays hôtes de la compétition, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

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Le Maroc dispute ces éliminatoires au sein du groupe 1, aux côtés du Gabon, du Niger et du Lesotho.

Le Maroc se déplacera au Lesotho le 29 septembre en cours lors de la deuxième journée, tandis que le Gabon accueillera le Niger lors de la même journée.

Le Maroc avait été éliminé du Mondial 2026, l'été dernier, en s'inclinant face à la France (2-0) en quart de finale.



