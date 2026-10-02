En vidéo : Marcelo adresse un message émouvant à Cristiano Ronaldo

Dans un geste de fidélité qui a ravivé les souvenirs de la belle époque à Santiago Bernabéu, le Brésilien Marcelo s'est joint au flot de soutien mondial déferlant sur son ami et compagnon de gloire Cristiano Ronaldo, à travers un message émouvant qui a enflammé les réseaux sociaux.

L'arrière gauche historique du Real Madrid a publié une vidéo touchante où on le voit enlacer chaleureusement la star portugaise, accompagnée d'un emoji porteur de tout l'amour et de toute l'estime, dans un nouveau geste de soutien qui a confirmé la profondeur de la relation unissant les deux légendes du club madrilène.

La publication de Marcelo s'est rapidement transformée en sujet du jour parmi les amoureux du football à travers le monde, croulant sous des milliers de commentaires des supporters de Ronaldo, qui ont vu dans la vidéo un message de fidélité d'un temps révolu.

Un soutien sans fin

Ce n'est pas la première fois que Marcelo affiche publiquement son soutien à « Il Dottore ». Il y a quelques jours à peine, le Brésilien avait partagé un précédent message concernant le buteur de légende, confirmant que ce qui le lie à Ronaldo dépasse les limites du rectangle vert.









Les racines de cette relation exceptionnelle remontent aux années de gloire que le duo a vécues ensemble au sein du vestiaire du Real Madrid, où ils ont formé un tandem inoubliable sur le flanc gauche et ont contribué ensemble à mener le club madrilène vers une ère dorée durant laquelle ils ont récolté tous les titres possibles, faisant partie intégrante de l'une des générations les plus prolifiques de l'histoire du club.

Le soutien de Marcelo intervient alors que se poursuit le flot de messages d'amour et d'estime adressés à Cristiano Ronaldo de partout dans le monde, de la part d'anciens coéquipiers, de stars actuelles et de supporters passionnés. Le Brésilien se montre une nouvelle fois aux côtés de son ami, comme s'il disait au monde : « Je suis là, comme je l'ai toujours été à Madrid. »







