Liverpool a échangé les coups avec son hôte Fenerbahçe, lors de la première période de la rencontre qui les oppose ce mercredi, au stade Chobani dans la ville turque d'Istanbul, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Europe.

À la 25e minute, les Reds ont ouvert le score grâce à une frappe puissante du jeune joueur anglais, Trey Nyoni, qui a heurté l'un des joueurs de Fenerbahçe et a changé de trajectoire, avant de finir au fond des filets.

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Il n'a fallu que 4 minutes pour que l'ancien joueur de Manchester United, Mason Greenwood, égalise de la même manière pour le club turc, lorsqu'il a tiré un coup franc direct qui a touché le mur et a trompé le gardien Alisson Becker, portant le score à 1-1 à la 29e minute.

Le club anglais a largement dominé le ballon lors de la première période, avec un taux de possession atteignant 69 %, contre 31 % pour Fenerbahçe.

Mais les tentatives au but ont été presque égales, les Reds ayant tiré 9 fois, dont une entre la barre et les montants, tandis que les joueurs locaux ont frappé 8 ballons, dont 2 dans le cadre des buts.