Les tribunes du stade Spotify Camp Nou se sont remplies de milliers de drapeaux indépendantistes catalans, « l'estelada », lors du match de Barcelone face à l'Athletic Bilbao (2-0), ce jeudi soir, dans le cadre de la Liga.

Cela est survenu en réponse à l'agression policière contre un supporter catalan à Elche, dimanche dernier, après qu'on lui eut arraché le drapeau indépendantiste.

Un grand nombre de supporters du Barça se sont joints à l'appel du président du club, Joan Laporta, qui avait demandé de transformer le match en un « acte de célébration de l'estelada », qu'il considère comme « un drapeau qui représente de nombreux Catalans et partisans du Barça ».

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L'initiative a bénéficié du soutien de plusieurs entités favorables à l'indépendance de la Catalogne, tandis que le déploiement des drapeaux a atteint son apogée au moment où l'hymne de Barcelone a retenti dans les haut-parleurs du Camp Nou.

L'Assemblée nationale catalane distribue 10 000 drapeaux

Avant le coup d'envoi du match, l'Assemblée nationale catalane « ANC » a distribué près de 10 000 drapeaux indépendantistes à l'extérieur du stade du Camp Nou, selon l'organisme public de radiodiffusion catalan.

Josep Vila, président de l'Assemblée nationale catalane, a également appelé à hisser les drapeaux indépendantistes dans tous les stades du pays « face aux cas de haine anticatalane, de xénophobie et de violence totalement injustifiée ».

Il a déclaré : « La meilleure réponse est de remplir les stades de drapeaux indépendantistes en toute dignité, et pas seulement au Camp Nou. »

Barcelone avait décidé, mercredi dernier, d'annuler une cérémonie d'hommage à ses huit joueurs sacrés champions du monde avec la sélection espagnole, et de la remplacer par un événement de célébration du drapeau indépendantiste catalan.

Cette décision est intervenue à la suite de l'agression policière contre un supporter de Barcelone, qui portait le drapeau indépendantiste lors du match de l'équipe à Elche, en fin de semaine dernière, un incident qui a suscité une vive polémique politique en Espagne.

Le gouvernement espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident et a reconnu qu'il y avait eu un « usage disproportionné de la force ». Il a également été confirmé ce jeudi que le club de Barcelone assurera la couverture juridique du supporter, qui a été frappé par la police.

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