En vidéo : le « successeur de Messi » foudroie Manchester United d'un but magique

L'international argentin Nico Paz a ouvert le score très tôt pour le club italien de Côme face à son hôte anglais Manchester United, ce mercredi au stade Giuseppe Sinigaglia, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Paz a trouvé le chemin des filets d'un superbe but à la deuxième minute, après avoir reçu le ballon aux abords de la surface de réparation devant Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, avant d'enrouler du pied gauche une frappe qui s'est logée dans la lucarne opposée.

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Âgé de 22 ans, Paz est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football argentin, lui qui a attiré tous les regards par ses performances avec le club italien de Côme, grâce à ses qualités techniques, à sa capacité à créer des occasions et à marquer en dehors de la surface de réparation.

Les attentes se sont récemment accrues quant à son rôle futur avec la sélection argentine, lui qui est perçu comme l'un des noms marquants de la prochaine étape, après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Paz figure ainsi parmi les principaux candidats à hériter du numéro « 10 » que portait « la Puce ».

Paz, ancien joueur du Real Madrid, avait déjà offert un but à Messi, lors de la victoire de l'Argentine contre la Bolivie sur le score de 6-0 en octobre 2024, au début de son parcours international. La star de l'Inter Miami avait par ailleurs salué son talent et sa capacité à comprendre le jeu.



