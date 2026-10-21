L'international argentin Nico Paz a ouvert le score très tôt pour le Côme italien face à son hôte Manchester United, ce mercredi au stade Giuseppe Sinigaglia, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Paz a fait trembler les filets d'un but splendide à la deuxième minute, après avoir reçu le ballon aux abords de la surface de réparation devant Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, avant d'adresser du pied gauche une frappe enroulée qui s'est logée dans la lucarne opposée.

À la 49e minute, Paz est revenu pour offrir le deuxième but à son coéquipier grec Anastasios Douvikas, avant d'inscrire son doublé personnel et le troisième but du Côme dans les cages des Red Devils, après avoir profité d'une mauvaise passe du joueur de United, Carlos Baleba, pour filer avec le ballon et se présenter seul face au but, portant le score à 3-0 à la 57e minute.





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Âgé de 22 ans, Paz est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football argentin, lui qui a attiré l'attention par ses prestations avec le Côme italien, grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à créer des occasions et à marquer depuis l'extérieur de la surface.

Les attentes se sont récemment intensifiées quant à son rôle futur avec la sélection argentine, lui qui est perçu comme l'un des noms phares de la prochaine étape, après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Paz figure en effet parmi les principaux candidats à récupérer le numéro « 10 » que portait « la Puce ».

Ancien joueur du Real Madrid, Paz avait déjà délivré une passe décisive à Messi, lors de la victoire de l'Argentine contre la Bolivie sur le score de 6-0 en octobre 2024, au début de son parcours international. La star de l'Inter Miami avait par ailleurs salué son talent et sa capacité à lire le jeu.



