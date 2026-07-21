Le Portugais Domingos Soares, directeur exécutif du club saoudien d'Al-Ittihad, a révélé la raison du choix de l'entraîneur allemand Jens Wissing pour diriger l'équipe première la saison prochaine, en remplacement du Portugais Sérgio Conceição.

Le club d'Al-Ittihad a annoncé la nomination de Wissing au poste de directeur technique de l'équipe première, en remplacement de Conceição, démis de ses fonctions à l'issue de la saison dernière après avoir échoué à mener l'équipe vers le moindre titre.

Soares a déclaré dans une vidéo publiée par le club d'Al-Ittihad sur son compte officiel sur le réseau « X » : « Le choix de notre entraîneur, M. Jens Wissing, était très important et constituait un élément essentiel de la préparation de la nouvelle saison. »

Il a ajouté : « Nous connaissons M. Wissing depuis un certain temps, et j'ai travaillé avec lui par le passé. Nous savons que c'est un entraîneur jeune, très talentueux et ambitieux, et qu'il a une forte envie de réussir avec le club d'Al-Ittihad. »

Il a poursuivi : « Quant au staff technique qui l'accompagne, il s'agit d'un mélange d'entraîneurs adjoints internationaux venus de différentes régions, ainsi que d'entraîneurs saoudiens. »

Il a conclu : « La complémentarité de ces compétences nous amène à un nouveau niveau, et je pense que c'est le bon niveau pour obtenir les bons résultats dans les semaines et les mois à venir. »

Rappelons que l'expérience la plus réussie dans la carrière de Wissing a eu lieu lors de la seconde partie de la saison dernière, lorsqu'il a mené le club japonais du Gamba Osaka au titre de la Ligue des champions d'Asie 2 en 2025, pour la première fois de son histoire, après une victoire face à Al-Nassr en finale.