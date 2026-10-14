Liverpool a signé une victoire spectaculaire sur la pelouse du LASK Linz (6-3), lors de la rencontre disputée ce mercredi soir à la "Raiffeisen Arena", dans le cadre de la deuxième journée du tour préliminaire de la Ligue des champions.

Avec la troisième équipe la plus jeune alignée de son histoire continentale, pour une moyenne d'âge de 24 ans et 186 jours - selon le réseau "Opta" -, Liverpool est entré sur le terrain pour transformer la soirée du LASK en cauchemar, avant que la rencontre elle-même ne se transforme en folie footballistique incroyable.

Première période : déluge rouge

Liverpool n'a laissé aucun répit à son hôte. L'histoire a commencé à la 22e minute, lorsque le défenseur uruguayen Ronald Araujo s'est élevé sur un centre millimétré de Kostas Tsimikas pour ouvrir son compteur sous le maillot des Reds d'une tête imparable.

Deux minutes plus tard seulement, le Français Bradley Barcola frappait à la 24e minute, profitant d'une passe de Lluís Comas pour inscrire son premier but.

Et avant que le LASK ne reprenne ses esprits, Comas lui-même est passé du rôle de passeur à celui de buteur à la 27e minute, après une passe de Jeremie Frimpong, inscrivant le troisième but.

La conclusion des 45 premières minutes a été idéale à la 37e minute, lorsque Barcola a reçu une passe géniale de Florian Wirtz pour signer son doublé personnel et le quatrième but de son équipe, au terme d'une première période historique conclue sur un score de 4-0.

Seconde période : folie footballistique

Le scénario s'est inversé après la pause. Liverpool a d'abord poursuivi sa démonstration à la 51e minute par l'intermédiaire de Jeremie Frimpong, après un deuxième centre de l'étincelant Tsimikas, portant le score à 5-0.

Tout le monde pensait alors que la rencontre était terminée, mais le LASK a refusé de capituler. Robert Ljubicic a réduit l'écart à la 63e minute après une passe d'Ivan Dibango.

C'était avant que l'homme du match, Bradley Barcola, ne réplique durement à la 66e minute, inscrivant son troisième but, un "triplé" historique dès sa première rencontre européenne, après une passe de Frimpong, portant le score à 6-1.

Les dernières minutes ont été marquées par un sursaut autrichien complètement fou, le remplaçant Florian Flecker inscrivant deux buts consécutifs aux 74e et 78e minutes, sur deux passes décisives du même passeur, Dibango, réduisant l'écart à 6-3 et mettant Liverpool sous pression jusqu'au coup de sifflet final.







