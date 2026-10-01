En vidéo : le Portugal ouvre l'ère de l'après-Ronaldo avec un but et une passe décisive de son remplaçant

João Cancelo a inscrit le but de l'ouverture du score pour la sélection portugaise face au Danemark, ce jeudi soir, à la 13e minute de la rencontre qui opposait les deux équipes dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations, au stade Parken de Copenhague.

Le but est intervenu sur une passe décisive de Gonçalo Ramos, devenu le successeur de Cristiano Ronaldo à la tête de l'attaque du Portugal.

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À la 23e minute, Mikkel Damsgaard est parvenu à égaliser pour les locaux, grâce à une superbe frappe décochée depuis la surface de réparation.

Mais Gonçalo Ramos a rapidement redonné l'avantage au Portugal en inscrivant le deuxième but à la 25e minute, à la suite d'un bel échange de balle avec Bruno Fernandes, puis d'une accélération rapide vers le but conclue par une frappe maîtrisée au fond des filets.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection après des tensions avec le staff technique, en raison de sa non-participation au dernier match face à la Norvège, et des rapports de presse ont évoqué la fin de sa carrière internationale.

La sélection portugaise a abordé le match du jour en tête du quatrième groupe du premier niveau de la Ligue des Nations, avec 6 points, après ses victoires contre le pays de Galles et la Norvège, tandis que le Danemark compte 3 points.



