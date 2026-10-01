João Cancelo a inscrit le but d'ouverture du Portugal face au Danemark, ce jeudi soir, à la 13e minute de la rencontre qui opposait les deux équipes dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations, au stade Parken de Copenhague.

Le but a été délivré par Gonçalo Ramos, devenu le successeur de Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque du Portugal.

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À la 23e minute, Mikkel Damsgaard est parvenu à égaliser pour les locaux, grâce à une magnifique frappe décochée depuis la surface de réparation.

Mais Gonçalo Ramos a rapidement redonné l'avantage au Portugal en inscrivant le deuxième but à la 25e minute, à la suite d'un bel échange de balle avec Bruno Fernandes, puis d'un démarrage rapide vers le but conclu par une frappe soignée dans les filets.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection après des tensions avec le staff technique, en raison de sa non-participation au dernier match face à la Norvège, et des rapports de presse ont évoqué la fin de sa carrière internationale.

La sélection portugaise a abordé le match de ce jour en tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations, avec 6 points, après ses victoires contre le pays de Galles et la Norvège, tandis que le Danemark compte 3 points.



