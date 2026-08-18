Le rêve touche à sa dernière étape. La star espagnole Rodri se trouve en ce moment même au sein de la cité sportive Joan Gamper pour passer les examens médicaux de routine, dernière étape avant l'annonce de son transfert officiel au FC Barcelone.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le milieu de terrain est arrivé dans les installations du club ce matin, accueilli chaleureusement par des dizaines de supporters massés devant les portes de la cité sportive depuis les premières heures de la matinée, qui ont longuement scandé son nom pour lui souhaiter la bienvenue avant qu'il n'entre passer les examens.

Rodri avait posé ses valises à Barcelone hier soir, lundi, en provenance de la ville de Manchester à bord d'un avion privé qui a atterri à l'aéroport d'El Prat. Dès son arrivée, le joueur né à Madrid s'est arrêté pour s'adresser aux médias qui l'attendaient, et n'a pas caché son enthousiasme pour le nouveau projet, déclarant : « Jouer pour le Barça est un rêve, nous visons à remporter la Ligue des champions et à accomplir tout ce qui nous attend. »

Le joueur doit se soumettre à une série d'examens médicaux et physiques minutieux afin de s'assurer de sa pleine disponibilité, avant de se rendre dans les bureaux pour finaliser les démarches officielles et signer les contrats.

Selon des sources du club, Rodri signera un contrat portant sur les quatre prochaines saisons, avant d'être présenté officiellement aux médias et aux supporters ce mardi à 13 heures, heure locale.

Avec cette étape, le FC Barcelone boucle le transfert le plus marquant du mercato estival jusqu'à présent. Le club est parvenu à un accord définitif avec Manchester City prévoyant le transfert du joueur pour 60 millions d'euros de montant fixe, auxquels s'ajoutent 11 millions d'euros de bonus et variables.

Rodri portera le maillot numéro 16, le même numéro qui l'a accompagné durant la majeure partie de sa carrière et qui est devenu une marque distinctive pour lui.