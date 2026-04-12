En vidéo : le Moghreb de Fès bat le Wydad grâce à un but sensationnel

Le Wydad Casablanca s'est incliné 1-0 face à son rival, le Maghreb de Fès, dimanche soir, en match en retard de la 12^e journée du championnat professionnel marocain.

Le score était encore de 0-0 jusqu’à la 80e minute, lorsque Idris El Jebali a débloqué la situation d’une magnifique rabona.

Les Rouge et Blanc n'ont pas réussi à réagir, et la rencontre s'est conclue sur la victoire des Fassi.

Grâce à ce succès, le MCO prend provisoirement la tête du classement avec 31 points, tandis que le WAC stagne à la 4e place avec 30 unités.

L’entraîneur français Patrice Carteron n’a toujours pas goûté à la victoire avec le Wydad.

En trois rencontres à la tête du WAC, Carteron compte donc deux défaites (contre le FUS et le MAS) et un match nul face au DHJ.

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