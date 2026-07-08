Le maire de New York, Zahran Mamdani, a profité de son discours de ce mercredi, destiné à présenter un nouveau plan de développement des transports en commun à ses électeurs, pour revenir sur la défaite controversée de l’équipe nationale égyptienne face à l’Argentine.

La défaite 3-2 de l’Égypte face à l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a provoqué une vive polémique dans le monde du football, après un incident d’arbitrage qui a suscité la colère des supporters… En seconde période, l’attaquant Mostafa Zico a vu son but annulé par l’assistance vidéo (VAR) pour une faute signalée plus de vingt secondes auparavant.

Si l’Égypte a ensuite inscrit un but valable, l’Argentine a renversé la vapeur dans les dernières minutes pour s’imposer 3-2.

Dans ce contexte, M. Mamdani, connu pour son amour du football, a évoqué cet incident alors qu’il présentait l’initiative « Prochaine étape : de meilleurs bus, un service plus rapide », destinée à réduire les temps de trajet des New-Yorkais.

S’adressant à l’auditoire, M. Mamdani a déclaré, selon le journal britannique « Mirror » : « Si vous prenez le bus pour aller au travail, le temps s’accumule rapidement. En l’espace de six mois, vous gagnerez 24 heures, et d’ici la fin de l’année, vous aurez économisé plus de deux jours de temps de trajet. »

Le maire de New York a ajouté : « Cela signifie que vous pourrez prendre votre petit-déjeuner avec votre famille, que vous aurez suffisamment de temps pour discuter des règles du baseball avec vos enfants, et que vous rentrerez chez vous à l’heure du coucher. »

Et, dans une remarque significative, il a conclu : « Cela signifie aussi que vous pourrez convenir avec vos amis que l’Égypte s’est fait voler le match hier, mais surtout, cela signifie rendre du temps aux New-Yorkais qui n’en ont jamais assez. »